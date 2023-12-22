شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 179 جنديا وضابطا بجروح خطرة منذ بدء العملية البرية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 179 جنديا وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 23 جنديا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك 5 ألوية وفرق إنقاذ إسرائيلية ما زالت تعمل في قطاع غزة، ونفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية بمحيط أحياء التفاح والنفق والصحابة شرق غزة.