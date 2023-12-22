شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتعهد بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ويطالب بوقف القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفلسطيني محمود عباس بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ويطالب بوقف القتال في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل تجنيب المدنيين في غزة ويلات القصف وحرب الإبادة والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية على القطاع، كما طالب بسرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والوقود لغزة ومنع التهجير القسري لسكان القطاع.