شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بجميع أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية علي معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تزيد الإحساس ببرودة الطقس مع تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة.

وتابعت : تسود أجواء باردة نسبيا بسبب نشاط الرياح ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 20 درجة والصغري 14 درجة لتكون الأجواء باردة ليلا.

ويشهد اليوم الجمعة، نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 15.