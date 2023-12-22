شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: 90% من سكان غزة نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أن 90% من سكان غزة نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل تجنيب المدنيين في غزة ويلات القصف وحرب الإبادة والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية على القطاع، كما طالب بسرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والوقود لغزة ومنع التهجير القسري لسكان القطاع.