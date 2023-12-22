شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "القومى للإعاقة" ودار الأوبرا فى تنظيم صالون "نماذج مضيئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الثقافة، وتزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، فاعليات الصالون الثقافى "نماذج مضيئة" والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أدار الصالون الدكتورة رشا ارنست، مسئول ملف الثقافة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وأكدت في كلمتها وإدارتها على أهمية التركيز على هدف الاحتفالات بالأيام العالمية في التوعية بالحقوق، وأن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يعد فرصة لإلقاء الضوء على قضاياهم وحقوقهم التي مازالت تحتاج إلى مزيد من السياسات والتوعية بها، مشيرة إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة وفي مقدمتها دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعمل على التوعية بكافة الحقوق وكذلك الدعم والدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة المختلفة، والتعاون بين المؤسسات من شأنه حث كل أفراد المجتمع للانفتاح على التنوع واحترام الاختلاف من أجل إنفاذ الحقوق على أرض الواقع.

وتناول الصالون في فعالياته عرض لحياة بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة وجوانب من سيرتهم الشخصية ونجاحاتهم ونقاط القوة التي استطاعوا الانطلاق منها في حياتهم العامة والتعليمية والمهنية، حيث شملت النماذج المضيئة كل من عبلة حسن، ماجستير التاريخ بجامعة عين شمس، والبطل العالمي السباح، محمد الحسيني، والفنان التشكيلي جون عماد، والمحاسب حسن عيسى.

جدير بالذكر أن الصالون تضمن في الجزء الثاني من فعالياته عرض فني لفرقة السلام للموسيقى العربية وتقديمها مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني المصرية، وقام بترجمة لغة الإشارة خلال فاعليات الصالون فيروز الجوهري مترجمة لغة الإشارة بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.