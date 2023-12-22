شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: مؤشر الأمن الغذائى يثبت معاناة 100% من سكان غزة الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية مميتة وعلى العالم الانتباه لمنعها ونتائج مؤشر الأمن الغذائي حول غزة غير مسبوقة ولم تسجل بأي مكان بالعالم، مفيدا بأن مؤشر الأمن الغذائي في غزة يؤكد أن 100% من سكان القطاع يعانون من الجوع.

فيما أعلنت المفوضية الأوروبية، أنهم يبحثون حزمة دعم مالي أوسع لغزة والضفة الغربية في الأجل المتوسط، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.