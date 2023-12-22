ضبط سائق بحوزته 1500 عبوة سجائر ومعسل قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم أثناء قيادته سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة إبشواي وبحوزته "1250" عبوة سجائر، "240" عبوة معسل مختلفة الأنواع، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.