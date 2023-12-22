144 سنة حبس.. الأمن العام يضبط 5 أشخاص هاربين من أحكام قضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بالحبس 144 سنة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر محكوم عليه بالحبس 17 سنة في 13 حُكم جزئي، مستأنف بتهم تبديد.

كما تم ضبط رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقاري - مقيم بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، محكوم عليه بالحبس أكثر من 14 سنة وكفالات وغرامة مالية فى 24 قضية ما بين شيك ، تبديد ، مباني.

كما تم ضبط ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف محكوم عليها بالحبس 78 سنة في 68 حُكم مستأنف، جزئي، بتهم تبديد.

وضبط مالك معرض ديكور- مقيم بمحافظة مطروح مطلوب التنفيذ عليه في 51 قضية "إيصال أمانة، شيك، ضرب" بإجمالي مدة حبس 36 سنة، وكفالات مالية.

وتم ضبط عامل - مقيم بمحافظة شمال سيناء مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سرقة" بمدة حبس 3 سنوات.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.