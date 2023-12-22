نصب في حجة استثمار.. كيف سقطت عصابة "أوميجا برو" في فخ الداخلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي قائم على إدارة تطبيق "أوميجا برو" تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفهم مقابل أرباح والتي قُدرت بملايين الجنيهات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكتروني تحت مسمى "أوميجا برو" والذي تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاشتراك في التطبيق المشار إليه.

وبتكثيف التحريات تبين قيام 6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد" بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 مليون جنيه عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم،عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين بالخارج ".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.