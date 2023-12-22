غير صالحة آداميا .. مباحث التموين تضبط 10 أطنان لحوم فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية في الجيزة، من ضبط 10 أطنان و700 كيلو لحوم مفرومة وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والعجوزة والوراق وأكتوبر.

جاء ذلك في أعقاب حملات تفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت نتائج الحملات خلال أسبوعين ضبط 9 أطنان لحوم مفروم وجلود ودواجن فاسدة وضبط طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم.

كما ضبط 700 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والعجوزة والدقي وأكتوبر والوراق.