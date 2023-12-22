وزيرة الهجرة تشارك كنيسة "الكاثوليك" في الاحتفال بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الاحتفال السنوي لعيد الميلاد المجيد في كنيسة السيدة العذراء بمصر الجديدة "البازيليك" للاتين الكاثوليك.

ومن ناحيتها أعربت وزيرة الهجرة عن تهنئتها لشعب الكنيسة داخل مصر وخارجها وجميع المسيحيين، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، مشيرة إلى أن كنيسة البازيليك من الكنائس التاريخية في مصر، وتُعد معلمًا بارزًا في مصر الجديدة، وتعد أولى الكنائس التي تحتفل بمناسبة "الكريسماس".

وأضافت: هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، والتي يتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وإخوة، وننتظرها كل عام مهتدين بوصية السيد المسيح بضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن، آملة أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات.

وتابعت: نتطلع في كل عام إلى أن نقدم المزيد لبلدنا ولوطننا الذي يستحق أن نبذل في سبيله كل غال ونفيس، ولذلك نجدد العهد في كل مناسبة أن تكون مصر قبل كل شيء، وأن نتكاتف جميعا لرفعتها.. والله اختص هذا البلد بالأمن والأمن.

ومن ناحيته، قال المطران كلاوديو لوراتي، مطران كنيسة اللاتين الكاثوليك، إن السفيرة سها جندي، تحرص دائما على مشاركتهم في الاحتفالات بما يحمله هذا من اهتمام ومحبة من الدولة المصرية.

واستمع الحضور إلى كورال Priere Vivante بقيادة المايسترو رفيق عطالله، لأغاني وترانيم عيد الميلاد، في أجواء مليئة بالفرح والمحبة في وجود ما يقرب من ألف شخص.

وكان ذلك بحضور عماد سوريال، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، وذلك بدعوة من المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي ورئيس طائفة اللاتين الكاثوليك في مصر.

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