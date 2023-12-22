نقيب السياحيين يقترح تحويل شقق المواطنين المُغلقة إلى غرف فندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن زيادة أعداد الغرف الفندقية من ضمن خطط وزارة السياحة المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "حلقة" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن زيادة الغرف الفندقية تستهدف استيعاب أعداد أكبر من السائحين وزيادة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل لمختلف الفئات.

وأشار إلى وجود اقتراحات متعددة لزيادة أعداد الغرف الفندقية، من بينها فتح الباب أمام المستثمرين من خلال وجود تسهيلات متعددة لهم وإعفاءات ضريبية وغيرها.

ولفت إلى وجود مقترحات بتحويل بعض مباني الهيئات والوزارات القديمة التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة لغرف فندقية والاستفادة منها.

وأوضح أنه يوجد مقترحات باستغلال الشقق السكنية المُغلقة للمواطنين والاستثمار بها؛ لاستيعاب أعداد جديدة من السائحين بحيث يستفيد صاحبها والدولة معًا، وبما يعمل على توفير العملة الصعبة.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم