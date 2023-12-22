الأرصاد تكشف عن سبب زيادة الإحساس بالبرودة.. وتحذر من طقس الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقع حدوثها غدًا السبت 23 ديسمبر 2023.

وذكرت الأرصاد في بيان لها، إن الطقس غدًا السبت يكون لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت من أن السبت يشهد نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

وتابعت الهيئة أن الملاحة البحرية تكون معتدلة على البحر الأحمر، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

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