شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بروتوكول تعاون النيابة العامة مع جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس، الخميس، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الجامعة.

و يهدف البروتوكول لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين النيابة والجامعة، في كافة المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية الثقافة القانونية للمجتمع، مع مراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفقا للقوانين واللوائح النافذة، وبما يتيح لأعضاء النيابة العامة الاستفادة من البرامج والمنح الدراسية، والخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات بجامعة القاهرة.