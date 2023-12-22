شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وإعلان حالة الطوارئ بكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد كبير من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار مابين متوسطة لغزيرة، وأجواء غير مستقرة، وسماء ملبدة بالغيوم، وغياب للشمس، اليوم الجمعة، وتابعت غرف العمليات الرئيسية والفرعية، حالة الطقس المتقلب، وسجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، وأعلن رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.



وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد المصرية،ا ستمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة كما تزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة، وتسود أجواء باردة نسبيا بسبب نشاط الرياح ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 14 درجة لتكون الأجواء باردة ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد المصري في بيانها، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري الإسكندرية-كفر الشيخ.



غياب للشمس وسماء ملبدة بالغيوم



هطول امطار بكفر الشيخ



هطول الامطار على الط ريق الدولي الساحلي