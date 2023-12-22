شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ضخ أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه تم ضخ أكثر من 100 الف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسيمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلي أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ، وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا ، والحاجة إلى البقاء في المستشفى ، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.

وأشار إلى أن لقاح الانفلونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطى بابرة في الذراع ، حيث تنشط الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة ضد المرض، مشيراً إلى أهميتة للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة مثل المصابون بأمراض مزمنة، كالربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.