"كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ" .. سيارة تصطدم طالب في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قائد سيارة بالقاهرة اصطدام بطالب وإحداث إصابات أدت إلى وفاته.

بداية الواقعة بلاغا تلقاه قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من غرفة عمليات النجدة مفاده باصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية و وجود متوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية "سارية التراخيص" قيادة (طالب - مقيم بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها من الخلف سيارة ولاذت بالفرار، وقد نتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثراً بإصاباته، وبسؤال والد المتوفى أيد ما سبق واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.

وبإجراء التحريات واستخدام الأساليب الفنية الحديثة تبين أن السيارة المشار إليها قيادة وملك سائق - مقيم بدائرة القسم وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية ضبطه.

وجري إتخاذ الإجراءات القانونية.