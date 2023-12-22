هروين و وبانجو وسلاح .. الداخلية تضبط وكر إجرامي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر بؤرة إجرامية مسلحة تخصص نشاطها في ترويج وبيع المواد المخدرات في الدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام تشكيل عصابى مكون من 6 عاطلين منهم 4 متهمين لهم معلومات جنائية ومتهمين آخرين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا "مخدرات – سلاح ناري" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية واتخاذهم الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة - فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الهيروين ـ كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

وجري إتخاذ الإجراءات القانونية.