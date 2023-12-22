أحدهما خطوبته الليلة.. مصرع شابين تحت عجلات قطار الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لحظات صعبة عاشها قاصدو محطة الحوامدية للسكة الحديد مساء الجمعة. أطاح القطار بشابين في أثناء عبورهما القضبان بدراجة نارية.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثتين بمحطة الحوامدية.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن قطارا اصطدم بدرجة نارية تقل شابين مما أسفر عن مصرعهما وهما كل من: محمد علاء سعد 20 سنة -حفل خطبته كان من المقرر له اليوم- وأحمد سمير محمد 22 سنة.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.