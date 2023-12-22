أخبار مصر.. الرئيس السيسى يناقش مع ماكرون الوضع بغزة ويؤكدان أهمية تجنب توسيع الصراع

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها تلقى الرئيس السيسى مكالمة هاتفية منظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلالها الوضع بغزة حيث أكدا على أهمية تجنب توسيع الصراع.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..الرئيس السيسى يؤكد لـ"ماكرون" ضرورة وقف العمليات العسكرية فى غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق.. والزعيمان يشددان على أهمية تجنب توسيع الصراع بالمنطقة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية





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الرئيس السيسى يناقش مع ماكرون الوضع بغزة ويؤكدان أهمية تجنب توسيع الصراع





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