شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف عن نسب تنفيذ محطة القاهرة للقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور توضح التقدم في معدلات تنفيذ محطة القاهرة للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، والتى تخدم مناطق حلوان و15 مايو بالقاهرة.

ومشروع القطار الكهربائى السريع ينفذ على 4 خطوط، بإجمالي أطوال 2250 كم، وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع، فى خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

ويؤثر القطار السريع الجارى تنفيذه بمصر على مسار التجارة العالمية، نظرا لأن الخط الأول للقطار يربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، ليكون بنفس مسار قناه السويس، حيث يبدأ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة لمرسى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة واكتوبر ومدينة السادات والاسكندرية والعلمين وصولا لمطروح، وهو ما يسهل حركة الركاب بشكل اساسى بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية ببعضها واختصار الوقت.

ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع، ومقرر تشغيله العام القادم 2024.

والمحطات المخصصة للقطار السريع بالخط الأول، عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح)، المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).