شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مقتل اثنين من عناصر حزب الله على الحدود مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إنه تم مقتل اثنين من عناصر حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.