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الخليج 365: مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، في عدده الصادر غدا السبلت تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسى من نظيره الفرنسي".. مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية.. الرئيس يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين.. ماكرون يقدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لمصر في فترة رئاسية جديدة.


وداخل العدد
ـ ثلث الاستثمارات العامة لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية.ـ كنائس مصر تستعد لانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد الجديد. ـ زيادة ضخ السكر لـ 250 ألف طن خلال 3 أسابيع.ـ 4.4 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة. ـ يواجه أرسنال في قمة التحدى بالدورى الإنجليزى.. الليلة.ـ "العمل" تستعد لإطلاق مشروع "مهنى 2030" لتطوير منظومة تدريب الشباب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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