شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، في عدده الصادر غدا السبلت تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسى من نظيره الفرنسي".. مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية.. الرئيس يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين.. ماكرون يقدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لمصر في فترة رئاسية جديدة.



