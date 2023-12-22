شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب البرازيل بمجلس الأمن: نثمن الجهود المصرية لتيسير استخدام معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب البرازيل بمجلس الأمن: "إننا نثمن الجهود المصرية لتيسير استخدام معبر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا نرحب بقرار توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب إطلاق سراح المحتجزين فورا. وتابع أنه لا بد من زيادة المساعدات إلى غزة وأن تتضمن كل الضروريات بما فيها الوقود.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، لليوم الـ77، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة، التي أوضحت في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.