شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": ننهى حاليا المرحلة الأولى من المبادرة.. والثانية تشمل 1600 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة": "ننهى حاليا المرحلة الأولى من المبادرة، وفى نفس الوقت ننهى الأعمال التخطيطية والتصميمية اللازمة للمرحلة الثانية، موضحا أن الجهد في المشروعات الضخمة يستلزم تخطيط جيد، حيث المرحلة الثانية تشمل أكثر من 1600 قرية، وكذا أعمال التخطيط تستغرق بعض الوقت.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أن الإنفاق في المرحلة الأولى أكثر من 360 مليار جنيه، مشددا على أنه رغم الأزمات الاقتصادية لم يتم وقف أي أعمال، فهناك أكثر من 27 ألف مشروع يتم تنفيذهم، ولم يتم تضييق نطاق المبادرة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن مصري، موضحا أنه يتم تغطية القرى بخدمات الصرف الصحى بشكل متكامل، وإحلال كامل لشبكات الكهرباء وتوصيل الغاز لأكثر من 50% من القرى، وإحلال خطوط الاتصالات بخطوط فايبر فائقة السرعة، ثم أعمال الطرق إلى جانب المنشآت، بإضافة 14 ألف فصل جديد، و أكثر من 1100 منشأة صحية، وتطوير 1000 مركز شباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي ومجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية.