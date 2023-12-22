شكرا لقرائتكم خبر عن "مدرستنا" تطلق تطبيق "5seconds" بالتعاون مع المتحدة.. وساندرا نشأت تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت المخرجة ساندرا نشأت أول لعبة رقمية لطلاب المدارس قامت بتنفيذها فنيا، وذلك اليوم بسينما الزمالك وبحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والفنان عمر مصطفي متولى وجيلان علاء وعز شهوان ولفيف من رجال التعليم والثقافة والفن.

ويقام المشروع الذي يحمل اسم 5seconds تحت رعاية قنوات مدرستنا 1 ، 2 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قناة مدرستنا هي أول قناة تعليمية مصرية أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2020 أثناء جائحة كوورنا بهدف التعلم عن بعد وعرض المناهج الدراسية.

كل قناة تم تخصيصها لمرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي لكي يتمكن كلاً من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة البرامج التعليمية وفهم المنهج الدراسي بشكل فعال من خلال متابعة البرامج على قناة اليوتيوب الرسمية مع إمكانية الرجوع إلى الحلقات السابقة في أي وقت.

تردد قناة مدرستنا الجديد على القمر الصناعي نايل سات والتي تكون مفتوحة طوال اليوم، حيث تقدم القنوات التعليمية جميع البرامج الخاصة بالمناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية والتي يحتاجها الطلاب من أجل فهم واستيعاب المواد الدراسية المقدمة من خبراء في التدريس، وهذه الترددات هي:

قناة مدرستنا ١: التردد 12303 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500

قناة مدرستنا ٢: التردد 10777 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500

قناة مدرستنا ٣: التردد 12206 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز





افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس فى سينما الزمالك



إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس



المخرجة ساندرا نشأت تفتتح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك



المخرجة ساندرا نشأت مع الطلاب



المخرجة ساندرا نشأت



بعض الطلاب مع المخرجة ساندرا نشأت



ساندرا نشأت تفتتح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك



ساندرا نشأت فى افتتاح أول لعبةى رقمية للطلاب



ساندرا نشات فى سينما الزمالك



ساندرا نشأت مع الطلاب فى افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس



ساندرا نشات



ساندرا نشأت



ساندرا نشألت مع الطلاب



مسرح سينما الزمالك



أحد الطلاب فى إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك



إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بالزمالك



افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك