مباحث بولاق تكشف لغز جثة شاب ثلاثيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة شاب ببولاق الدكرور.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في ظروف غامضة بدائرة القسم.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب (بولاق - الجيزة) بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع الأمن العام.

جهود البحث ومعاينة أشرف عليها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بينت أن "فارس.ا." يبلغ من العمر 32 سنة، فارق الحياة إثر جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.