مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر يوضح شروط الدعاء المستجاب من الكتاب والسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل الدعاء وأهميته وصيغه المختلفة التي وردت في القرآن الكريم والسنة والنبوية، موضحًا أن هناك مجموعة من الشروط والآداب التي يجب توافرها عند القدوم على الدعاء.

وقال عرفة خلال حواره عبر فضائية "صدى البلد"، إن من أبرز شروط الدعاء، هي الإقبال على الله بقلب خاشع، مضيفًا: "الدعاء عبارة عن طلب من الله، ويجب تقديم الطلب بصيغة وطريقة لائقة".

وتابع: "هناك أدعية مأثورة عن النبي، وهناك الكثير من المسلمين لا يعرفونها، ويجب في كل دعاء أن يحضر القلب ويكون خاشعا، حيث يجب ذكر الله باسمائه الحسنى في الدعاء، كما أنها من شروط الدعاء".

وأوضح عرفة، أن من شروط الدعاء أن يكون مقرون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن البكاء والخشوع في الدعاء من ضمن الشروط التي يجب استحضارها عند القبول على الدعاء.

وأكمل: "من الأوقات المستحب فيها الدعاء، الدعاء عند فطر الصائم، الدعاء بين الأذان والإقامة في كل فرض، دعاء يوم الجمعة، الثلث الأخير من الليل".

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