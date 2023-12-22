هل هناك علاقة بين التدخين والمغص؟.. حسام موافي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الإصابة بـ المغص، موضحًا أن المغص الحاد ينتج عادة عن حمى البحر الأحمر.

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج "ربي زدني علمًا"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن التهاب بالبنكرياس قد يؤدي إلى الإصابة بالمغص وهو أحد الأسباب التي يجهلها الكثير.

وتابع: التدخين أحد أسباب ضيق الشرايين، ويسبب العديد من الأمراض، مثل الإصابة "بالشريان التاجي، حدوث غرغرينة تؤدي إلى بتر الرجل، الذبحة الصدرية".

وأوضح موافي، أنه يجب على المريض الذي يعاني من مغص شديد في البطن، بضرورة الذهاب للطبيب المختص، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة أسباب المغص.

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