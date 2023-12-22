شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تزويد المعامل المركزية بكواشف متطورة لرصد متحور كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن البرتوكول العلاجي الحالي لكورونا يستطيع علاج إصابات المتحور الجديد لكورونا IN.1 مضيفا أن هذا المتحور لم يتم الكشف عن أي إصابات به بمصر حتى الآن.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريح لـــ ”الخليج 365” أنه تم تزويد المعامل المركزية لتوفير الكواشف الخاصة بالتعرف على الإصابة بالمتحور الجديد مضيفا أنه تم ارسال تعريف بأعراض المتحور الجديد لمديريات الشئون الصحية وذلك حتى يسهل تشخيصه.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية توفر البرتوكول العلاجي مجانا مضيفا أنه لا يمكن القول بعودة موجات الإصابات الكبرة بكورونا مضيفا أن المتحور الجديد سريع الانتشار ويصيب حتى من تم تطعيمهم مشيرة إلي أنه تم رفع درجة الاستعدادات في المطارات والموانى لاستقبال لفحص القادمين من الخارج للتأكد من عدم اصابتهم بأعراض المتحور الجديد.

وتابع : معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة او مختلفة عن الاعراض السابقة للمتحور أو ميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير.