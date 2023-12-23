شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة يُشيد بآلية أممية لمراقبة الأوضاع الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنجاح مجلس الأمن الدولي اليوم، في اعتماد مشروع قرار هام ومؤثر من شأنه تسهيل النفاذ الإنساني وزياردة حجم المساعدات المقدمة لقطاع غزة.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في مجلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، أنه يتعين على السكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، تعيين منسق للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار وتنسيق المساعدات وإنشاء آلية أممية إنسانية تعمل داخل القطاع تحت راية الأمم المتحدة تحتمي بها الآلية وتعمل تحت إشرافها.

وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الهدف من هذه الآليةـ هو التعامل مع الكارثة الإنسانية المروعة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل

وتابع: "أتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وبعتثها في الأمم المتحدة للجهود الدؤوبة التي قامت بها في التشاور المكثف مع دول أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الأممية وصولًا لاعتماد هذا القرار وبذل كافة السبل لإنجاحه".