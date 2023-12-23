شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاوقاف تكشف إنجازات مديرية أوقاف بورسعيد خلال عام 2023م والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - و حققت مديرية أوقاف بور سعيد خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا : الإنجازات الدعوية

(1) عدد القوافل

قوافل خاصة بالأئمة وعددها 8256

قوافل للقرى الفقيرة وعددها 5

قوافل مشتركة مع الأزهر الشريف وعددها 3

قوافل خاصة بالأوقاف وعددها 8

(2) الأسابيع الدعوية والثقافية

(28) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسيًّا

(3) مجالس الإقراء والندوات العلمية

مجالس الإقراء بعدد (256 )مجلس إقراء

(4) مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية

ندوات الإفتاء مرة أسبوعيا بعدد (78) ندوة إفتاء

(5) المنبر الثابت

عقد المنبر الثابت بعدد (949)

(6) الدروس المنهجية

تم عقد (1200) درس منهجي للأئمة ، و(148) درسًا منهجيًّا للواعظات

(7) البرنامج الصيفي

تم مشاركة (7140 ) مسجدًا في البرنامج الصيفي للطفل

( مبادرات هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)

تم تنفيذ عدد (48) لمبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)

ثانيا: المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

(1) المقارئ القرآنية

مقارئ الأئمة وعددها 3 بإجمالي 105

مقارئ الواعظات وعددها 1 بإجمالي 52

مقارئ الأعضاء وعددها 4 بإجمالي 208

مقارئ الجمهور وعددها 7 بإجمالي 884

مقارئ السيدات وعددها (1) بإجمالي 52

(2) مكاتب التحفيظ

مكاتب التحفيظ بالمكافأة (1) بإجمالي 261

مكاتب التحفيظ بالدرجة (3) بإجمالي 783

(3) المسابقات القرآنية

عقد مسابقة حفظ القران الكريم تحت 18 سنة عدد (1)

عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية عدد (2)

المشاركة في المسابقات الدولية ببورسعيد

ثالثا :في مجال التدريب والتثقيف

قامت المديرية بعقد (1) دورة تدريبية للعمال الجدد وعددهم 9

قامت المديرية بعقد مبادرة اللغة العربية الفصحي بعدد 81 محاضرة

تم تنفيذ عدد (10) دورات في التوعية السكانية وتنظيم الاسرة

تم تنفيذ عدد (1) دورة لقادة فكر أون لاين

رابعا : في مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف(75000) جنيه من باب القرض الحسن

تم توزيع عدد (10000) شنطة من السلع الغذائية

تم توزيع عدد ( 13 ) طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام

خامسا: في مجال عمارة المساجد

• تم إحلال وتجديد مسجد واحد

• تم فرش عدد 7 مساجد بإجمالي (10 .3285 )

• تم حصول عدد 9 مساجد على الجودة من الفئة ( أ )