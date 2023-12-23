شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لقائدى السيارات لسلامة التحرك على الطريق خلال الرياح المثيرة للرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وقدمت الإدارة العامة للمرور نصائح عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية، وذلك لسلامة قائدى السيارات من الحوادث، ويجب على السائقين الالتزام بها كالتالى: