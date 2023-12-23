شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أول مجمع صناعى صينى حاصل على الرخصة الذهبية نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل وزارة البيئة أنه بنهاية شهر ديسمبر الحالى سيتم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية فى مشروع أول مجمع صناعى صينى حاصل على الرخصة الذهبية من الدولة بالعاشر من رمضان، على مساحة 200 ألف متر، بإجمالى استثمارات تبلغ 135 مليون دولار.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان خلال شهر مارس 2024، حيث يتضمن المشروع مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر لإنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف، على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و70% للسوق المحلية، أما المرحلة الثانية ستشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية.

وأوضح المصدر أن المشروع يضم المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان، 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، ومصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وينفذ مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان شركة صينية من أكبر العلامات التجارية فى العالم، ويهدف لتحويل مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.