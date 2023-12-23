6 ضوابط وإجراءات لإنشاء شركات الشخص الواحد.. تعرف عليها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

حدد قانون شركات المساهمة، 6 ضوابط وإجراءات لإنشاء وتأسيس شركات الشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة، وذلك كالتالى:

١- الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاءفيها على خمسين شريكًا لا يكون كل منهم مسئولًا إلا بقدر حصته.

2 - لا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عنطريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.

3 - يكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعًا لاسترداد الشركاء طبقًاللشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة, فضلًا عن الشروط المقررةفى هذا القانون.

4 - للشركة أن تتخذ اسمًا خاصًا، ويجوز أن يكون اسمها مستمدًا منغرضها, ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.

5 - شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخصواحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولايسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصصلها.

6– يكون لشركة الشخص الواحد اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أومن اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركاتالشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسىوفروعها - أن وجدت - وفى جميع مكاتباتها.