وزارة التعليم: ربط أجهزة التابلت لأولى ثانوى بالمحتوى الرقمى إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ربط أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمحتوى الرقمى على موقع الوزارة ومنصة التعلم، حتى يستفيد الطلاب من الدروس والمناهج التعليمية، خاصة أن الطلاب فى هذه المرحلة لا يتم طباعة كتب لهم، لافتة إلى أن المحتوى يتضمن شرح الدروس وأسئلة على كل وحدة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية، مشددا على أن هناك محتوى رقميا كبيرا يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب، حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.