شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من القراء يطالبون بتكثيف زيادة مخصصات الأبحاث الطبية والدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرآى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات الأبحاث الطبية والدوائية لتوطين الصناعة؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات الأبحاث الطبية والدوائية لتوطين الصناعة. وأيد 90% من القراء مطالب زيادة مخصصات الأبحاث الطبية والدوائية لتوطين الصناعة، بينما عارض 10% من القراء مطالب زيادة مخصصات الأبحاث الطبية والدوائية لتوطين الصناعة.

نتيجة الاستطلاع

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