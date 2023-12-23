اليوم.. انطلاق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين اليوم السبت برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقد وصل فجر الجمعة المتسابقون من دول: تايلاند، والسويد، وروسيا، وبنين، وجيبوتى، والكونغو برازافيل، للمشاركة فى المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

ووصل المتسابق حسن ساموه من تايلاند، والمتسابق شعيب محمد شافعي حسن من السويد، والمتسابق بلال حيدربيكوف من روسيا، والمتسابق محمد سيدو من بنين، والمتسابق مراد حامد جيله من جيبوتي، والمتسابق بابا واغي من الكونغو برازافيل.

وأعرب المتسابقون عن شكرهم لجمهورية مصر العربية على تنظيمها لهذه المسابقة العالمية بنسختها الثلاثين، كما أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة، ولوزارة الأوقاف على حسن رعايتها للقرآن الكريم وحفظته وحسن تنظيم هذه المسابقة العالمية المتفردة في تنوعها ودقتها عامًا بعد عام.

كما وصل المتسابقون من دول: موريتانيا وتوجو والإمارات وبلغاريا والكونغو الديمقراطية وغانا، حيث وصل المتسابق محمد محمد صالح من موريتانيا، والمتسابق زكريا زيان من دولة توجو، والمتسابقة فاطمة إبراهيم جاسم الحمادي من دولة الإمارات أبوظبي، والمتسابق سمى أمينوف سليموف من دولة بلغاريا، والمتسابق تونغونغا بن جمعة سليمان من دولة الكنغو الديمقراطية، والمتسابق أنور إبراهيم من دولة غانا.