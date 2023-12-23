شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: غارات مكثفة لقوات الاحتلال تستهدف شمال شرقى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة تستهدف شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتستهدف مدفعية الاحتلال شرقي رفح الفلسطينية جنوب القطاع، وسط تواصل الاشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال بمدينة غزة

وشهدت منطقة الجرن في جباليا البلد شمال مدينة غزة، قصفا كثيفا من قوات الاحتلال.