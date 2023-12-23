شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد الملاعب الرياضية بالحرم الجامعى استعدادا للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس ادارة نادى جامعة حلوان، الصالة المغطاة والملاعب الرياضية بهدف متابعة استعداد الجامعة لافتتاح النادي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

رافق الدكتور السيد قنديل فى هذه الجولة الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس ادارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، ومديري الصالة المغطاة والملاعب المفتوحة، وتفقد أعمال تجهيز الصالة المغطاة والملاعب الرياضية بالنادي داخل الحرم الجامعى، وتابع جزء من مباريات نهائي كرة السلة المقامة بالصالة المغطاة بين اندية الجزيرة ونادي الشمس والأهلي ومدينة نصر للبنين والبنات.

وأعرب رئيس الجامعة عن اهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من أهمية قصوى للجامعة متمثلة فى الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية، وذلك بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا فى المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة، وكذلك التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.