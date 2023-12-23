شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى: دراسة متكاملة لترعة السويس لضمان استيفاء الاحتياجات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى، وذلك بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر ما تم التوصل إليه فى تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وأكد سويلم، أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس .

وأشار إلى ضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى لأغراض الزراعة.

وشدد أكد على أهمية حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاك المياه.