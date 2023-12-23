شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف الجانب الشرقى من قطاع غزة بضربات مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تستهدف الجانب الشرقي من قطاع غزة بضربات مكثفة، لافتة إلى أن سقوط عشرات الشهداء والمصابين في جنوب قطاع غزة جراء قصف الاحتلال.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.