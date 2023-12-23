شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تدمير 25 % من منازل المواطنين في خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 25 % من منازل المواطنين في خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تواصل التوغل في شمال ووسط القطاع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية: "الاحتلال ينفذ مجازر في عدد من المناطق بقطاع غزة، ويحاول خلق منطقة غازلة بطول 2 كيلو متر شرق قطاع غزة"، موضحة أن غالبية السكان يعانون من نقص الطعام، وسط نقص حاد في بعض الأدوية وانعدام وجود أخري وأصحاب الأمراض المزمنة بالقطاع يعانون أزمات صحية بالغة حيث يحظر الاحتلال دخول المساعدات للكثير من المناطق بالقطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.