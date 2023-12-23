قيمتها 3.5 ملايين.. إحباط تهريب 66 ألف قرص كبتاجون للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلًا عصابيًا مكون من 7 أشخاص بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي مكون من (7 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية) تخصصوا في الاتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير وخاصةً عقاري (الكبتاجون – الزانكس) إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولي من محافظة السويس تمهيداً لتهريبها للخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم (66500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20000 قرص لعقار الزانكس - 25 قرص لعقار أوكسيكودون) وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,520,000) ثلاثة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.