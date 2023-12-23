سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) حال قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفـيـ، وبحوزته (مبلغ مالي "عملات أجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.