رئيس الوزراء: إكرام أهل القرآن من تعظيم شعائر الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إكرام أهل القرآن الكريم من تعظيم شعائر الله، موجهًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بولاية رئاسية جديدة بنسبة تصويت غير مسبوقة.

وأضاف في كلمته خلال انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن العاصمة الإدارية شاهدة على جانب من عظمة الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المصريين قالوا نعم للأمن ومنحوا أصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم ورفع جوائزها إلى ٨ ملايين جنيه، وموافقته على عقدها بدار مصر للقرآن الكريم، للمرة الأولى.

ولفت إلى أنه تم عقد أكثر من ستة آلاف حلقة تحفيظ للقرآن الكريم، فضلا عن برنامح "صحح قراءتك" بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.