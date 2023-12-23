شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق امتحانات نهاية الترم الأول بتجارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة لبنى فريد القائم بعمل عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن بدء موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2023 / 2024 ، لطلاب مرحلة بكالوريوس والدراسات العليا، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات غدا بالكلية، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكلية انتهت من إعلان جداول الامتحانات على موقع الكلية بالإضافة إلى أرقام الجلوس وأماكن أداء الطلاب الاختبارات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستقبال ما يزيد عن 50 ألف طالب وطالبة بالكلية لاداء الاختبارات ، التى تعقد حضوريا بالكلية ، اذ تم مراجعة قاعات ومدرجات الكلية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وأشارت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى التزام الكلية بتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الخاصة بضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ومواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.