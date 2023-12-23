شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف ببدء تطوير القطاعات المنتهى تغطيتها بترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تغطية وتأهيل ترعه المريوطية بدءًا من منطقة كوبري الصحابة وحتى شارع الشيشيني بحي الهرم للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التغطية لتلك القطاعات والتي انتهت للبدء في تأهيل ورفع كفاءة وتجميل الممشى أعلى الترعة.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان بالبدء في أعمال إنشاء ساحات الإنتظار ومواقف السرفيس الحضارية والمراكز الخدمية والتجارية بالقطاعات المنتهي تغطيتها، بدءا من كوبري الصحابة بالاتجاه القادم من الطريق الدائري على أن تكون الأعمال بنفس الجودة أسوة بما تم تنفيذه بالقطاعات السابقة لتحقيق الشكل الحضاري للممشى بالكامل.

وشدد على ضرورة التأكيد على الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، مؤكدًا على متابعة نسب التنفيذ دوريًا وعدم السماح بأي تقصير.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بتوجيه الشركة المنفذة لأعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف مسار طريق المريوطية بقطاع فيصل برفع كل المخلفات ونواتج الأعمال والرتش لتحسين الصورة البصرية للطريق، والحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال، موجهًا باستكمال خطة الرصف والتطوير للطريق لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم باستمرار تنفيذ أعمال التوسعة لمسار طريق المريوطية وتطبيق خط التنظيم والاستفادة من كافة المساحات لضمها لمسطح الطريق مشدداً على عدم السماح بوجود أي تعديات وإشغالات أو سلالم مقامة بالمخالفة بمسار الطريق للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بطريق المريوطية.

كما وجه "راشد"، رئيس حي الهرم بتركيب كاميرات مراقبة على طول المسار الخاص بترعة المريوطية فيصل لمراقبة الحالة العامة للممشي ومنع ومواجهة اي أعمال سرقات تخص الباكيات الحديدية للأسوار والعناصر الكهربائية وغيرها حفاظاً على المال العام.

وفي نفس الإطار، قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صرف مكافأة مالية للدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية كحافز له، وذلك عقب ضبط فردين متلبسين أثناء سرقة الأسوار الحديدية الجمالية الخاصه بممشي المريوطية السياحى نطاق حي الطالبية، وقد تم تسليم السارقين لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتم عرضهم على النيابة لاستكمال المسار القانوني، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة حفاظًا على المال العام.

وخلال جولته استمع المحافظ لشكاوى المواطنين، حيث كلف راشد رئيس حي الهرم بالتشديد على المقاهي والكافيهات بطريق المريوطية فيصل بعدم تعديهم على مسار الطريق وارصفة المشاة وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وغلقهم بالتعاون مع شرطة المرافق وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم واشرف تامر رئيس حي الطالبية.