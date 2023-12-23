شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 101 مرشح خلال أول 6 أيام من فتح باب الترشح بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إنها تسلمت الجمعة 21 ديسمبر الجارى، أوراق 7 مرشحين.

وأوضحت اللجنة، أنه تقدم مرشح واحد عن قطاع شرق الدلتا، و 6 مرشحين عن النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالى عدد المتقدمين فى ستة أيام 101 مرشح، ونوهت اللجنة إلى أنها مستمرة فى تلقى طلبات الترشح اليوم السبت بمقر اللجنة بالنقابة العامة وحتى يوم الثلاثاء المقبل، 26 ديسمبر 2024.

ناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الأطباءالبيطريين، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023.