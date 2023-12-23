سقوط "مستريح ذوي الهمم" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغًا من (بعض المواطنين - جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج)، بتضررهم من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج)، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ومعاش تكافل وكرامة من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.